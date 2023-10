Soirée Hallowee à Lavardac avec l’école de rugby Salle des fêtes Lavardac, 4 novembre 2023, Lavardac.

Lavardac,Lot-et-Garonne

Cette année à l’occasion d’Halloween, l’école de rugby de Lavardac vous propose un effrayant repas.

On vous donne rendez-vous le samedi 4 novembre à partir de 19h à la salle des fêtes de Lavardac pour partager un moment convivial. Alors plus une seconde à perdre, réservez vos places !

On vous attend nombreux pour cette soirée, bien évidemment le déguisement est fortement conseillé !

Menu : soupe de potimarron, pâtes bolognaise, fromage, dessert, café (boissons non comprises)..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 23:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



This year, for Halloween, the Lavardac rugby school is offering a spooky meal.

We look forward to seeing you on Saturday November 4 from 7pm at the Salle des Fêtes in Lavardac to share a convivial moment. So don’t waste another second, reserve your seats!

We look forward to seeing many of you there, and of course, we strongly advise you to dress up!

Menu: pumpkin soup, pasta bolognese, cheese, dessert, coffee (drinks not included).

Este año, para celebrar Halloween, la escuela de rugby de Lavardac ofrece una comida espeluznante.

Te esperamos el sábado 4 de noviembre a partir de las 19.00 h en la Sala de Fiestas de Lavardac. Así que no pierdas ni un segundo más, ¡reserva ya tus entradas!

Esperamos ver a muchos de ustedes y, por supuesto, les recomendamos encarecidamente que se disfracen

Menú: sopa de calabaza, pasta a la boloñesa, queso, postre, café (bebidas no incluidas).

Dieses Jahr anlässlich von Halloween bietet Ihnen die Rugbyschule Lavardac ein gruseliges Essen an.

Wir treffen uns am Samstag, den 4. November ab 19 Uhr im Festsaal von Lavardac, um einen geselligen Moment zu teilen. Also keine Sekunde mehr zu verlieren, reservieren Sie Ihre Plätze!

Wir erwarten Sie zahlreich an diesem Abend, natürlich ist eine Verkleidung sehr empfehlenswert!

Menü: Kürbissuppe, Nudeln Bolognese, Käse, Dessert, Kaffee (Getränke nicht inbegriffen).

