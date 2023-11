Ciné Lot à Lauzès Salle des fêtes Lauzès, 16 décembre 2023, Lauzès.

Lauzès,Lot

La Communauté de communes du causse de Labastide-Murat vous propose, en partenariat avec Cinélot et la Fédération des foyers ruraux du Lot, la diffusion de plusieurs films..

2023-12-16 20:30:00 fin : 2023-12-16 . EUR.

Salle des fêtes

Lauzès 46360 Lot Occitanie



The Community of communes of the causse of Labastide-Murat proposes you, in partnership with Cinélot and the Federation of the rural homes of the Lot, the diffusion of several films.

La Mancomunidad de Municipios de la Causse de Labastide-Murat, en colaboración con Cinélot y la Federación de Foyers Rurales del Lot, ofrece la proyección de varias películas.

Die Communauté de communes du causse de Labastide-Murat bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit Cinélot und der Fédération des foyers ruraux du Lot die Ausstrahlung mehrerer Filme an.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Labastide-Murat