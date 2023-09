BAL COUNTRY – JACKALOPES Salle des fêtes Launaguet Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Launaguet BAL COUNTRY – JACKALOPES Salle des fêtes Launaguet, 21 octobre 2023, Launaguet. BAL COUNTRY – JACKALOPES Samedi 21 octobre, 20h30 Salle des fêtes Salle des fêtes Rue Jean Moulin, 31140 Launaguet Launaguet 31140 Haute-Garonne Occitanie https://www.mairie-launaguet.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T20:30:00+02:00 – 2023-10-21T23:30:00+02:00

2023-10-21T20:30:00+02:00 – 2023-10-21T23:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Launaguet Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Rue Jean Moulin, 31140 Launaguet Ville Launaguet Departement Haute-Garonne Lieu Ville Salle des fêtes Launaguet latitude longitude 43.673716;1.453022

Salle des fêtes Launaguet Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/launaguet/