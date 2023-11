Marché de Noël à Latronquière salle des fêtes Latronquière, 10 novembre 2023, Latronquière.

Latronquière,Lot

Venez profiter d’une ambiance festive pour faire vos cadeaux !

Artisans, producteurs, artistes, présence du père noël avec une surprise pour les enfants, tombola, buvette….

2023-11-10 09:00:00 fin : 2023-11-10 18:00:00. EUR.

salle des fêtes

Latronquière 46210 Lot Occitanie



Come and enjoy the festive atmosphere as you shop for your presents!

Craftsmen, producers, artists, Santa Claus with a surprise for the kids, tombola, refreshments…

Venga y disfrute del ambiente festivo mientras compra sus regalos

Artesanos, productores, artistas, Papá Noel con sorpresa para los niños, tómbola, refrescos…

Kommen Sie und genießen Sie die festliche Atmosphäre, um Ihre Geschenke zu kaufen!

Handwerker, Produzenten, Künstler, der Weihnachtsmann mit einer Überraschung für die Kinder, Tombola, Getränkestand…

