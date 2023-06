Conte musical » Le crapaud au pays des trois lunes » Salle des fêtes Latresne, 17 juin 2023, Latresne.

Latresne,Gironde

Venez découvrir le conte musical « Le crapaud au pays des trois lunes », de Moïra Conrath et Olivier Prou, illustré par Ivan Sollogoub.

Une histoire contée par la médiathèque et mise en musique par les professeures et les enfants de l’école de musique..

2023-06-17

Salle des fêtes

Latresne 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the musical tale « Le crapaud au pays des trois lunes », by Moïra Conrath and Olivier Prou, illustrated by Ivan Sollogoub.

A story told by the multimedia library and set to music by the teachers and children of the music school.

Venga a descubrir el cuento musical « Le crapaud au pays des trois lunes », de Moïra Conrath y Olivier Prou, ilustrado por Ivan Sollogoub.

El cuento está narrado por la biblioteca multimedia y musicado por los profesores y niños de la escuela de música.

Erleben Sie das musikalische Märchen « Die Kröte im Land der drei Monde » von Moïra Conrath und Olivier Prou, illustriert von Ivan Sollogoub.

Eine Geschichte, die von der Mediathek erzählt und von den Lehrerinnen und Kindern der Musikschule vertont wurde.

