Bal et initiation aux danses trad salle des fêtes, Latoue (31) Bal et initiation aux danses trad salle des fêtes, Latoue (31), 27 janvier 2024, . Bal et initiation aux danses trad Samedi 27 janvier 2024, 16h30 salle des fêtes, Latoue (31) 0 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T16:30:00+01:00 – 2024-01-27T20:30:00+01:00

Fin : 2024-01-27T16:30:00+01:00 – 2024-01-27T20:30:00+01:00 salle des fêtes, Latoue (31) salle des fêtes, 31800 Latoue, France baltrad balfolk Détails Autres Lieu salle des fêtes, Latoue (31) Adresse salle des fêtes, 31800 Latoue, France Age max 110 Lieu Ville salle des fêtes, Latoue (31) Latitude 43.168645 Longitude 0.78575 latitude longitude 43.168645;0.78575

salle des fêtes, Latoue (31) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//