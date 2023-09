Le Festival Les Arts en DeSrouteS Salle des fêtes, Larrivière-Saint-Savin (40) Le Festival Les Arts en DeSrouteS Salle des fêtes, Larrivière-Saint-Savin (40), 29 septembre 2023, . Le Festival Les Arts en DeSrouteS Vendredi 29 septembre, 19h00 Salle des fêtes, Larrivière-Saint-Savin (40) 10€ Trad’à l’Ail, c’est un groupe de musiciens, d’amis, un collectif qui vous donne envie de bouger. Des accordéons, des voix, des flûtes, des boha, basse et percus qui vous entraînent. D’abord un pied, puis l’autre, et vous voilà en train de danser des polkas, des mazurkas, des rondeaux, des cercles circassiens… Même si vous ne connaissez pas encore les pas… Spectacle programmé à l’occasion du Festival des Arts en DeSrouteS qui se déroulera du 27/09 au 08/10 sur le Pays Grenadois. source : événement Le Festival Les Arts en DeSrouteS publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Larrivière-Saint-Savin (40) Salle des fêtes, 40270 Larrivière-Saint-Savin, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44592 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T19:00:00+02:00 – 2023-09-29T20:00:00+02:00

2023-09-29T19:00:00+02:00

