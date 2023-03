Lo polit bal de mai Salle des fêtes, Larrazet (82)

Lo polit bal de mai Salle des fêtes, Larrazet (82), 13 mai 2023, . Lo polit bal de mai Samedi 13 mai, 16h30 Salle des fêtes, Larrazet (82) 16h30 – 18h30 : Stage de danses traditionnelles animé par Fabienne Vilate – Au programme : rondeaux et autres danses (10 €) 19h00 – 20 h : repas partagé (apporter vos couverts) 20h30 : Bal animé par Manu Isopet – accordéon et chant. (le bal débutera avec une initiation aux danses pour que tout le monde puisse prendre du plaisir) 8€ – Gratuit pour les stagiaires. Buvette sur place Renseignements : 05 63 03 48 70 ieo82@orange.fr *https://ieo825.wixsite.com/ieo82* source : événement Lo polit bal de mai publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Larrazet (82) Salle des fêtes, 82500 Larrazet, France [{« link »: « https://ieo825.wixsite.com/ieo82 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/41621 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T16:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00 baltrad balfolk

Salle des fêtes, Larrazet (82)
Adresse Salle des fêtes, 82500 Larrazet, France

