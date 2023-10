Conférence :la rafles des Juifs en 1942 en Lot et Garone et Gers Salle des fêtes Laroque-Timbaut, 11 octobre 2023, Laroque-Timbaut.

Laroque-Timbaut,Lot-et-Garonne

Elle sera relative à de tristes événements survenus en Lot et Garonne et dans le Gers à savoir la rafle et la déportation en 1942 de Juifs étrangers installés chez nous en zone libre après avoir fui la zone occupée en Lot et Garonne..

2023-10-11 fin : 2023-10-11 16:30:00. EUR.

Salle des fêtes place de l’hôtel de ville

Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



It will focus on the sad events that took place in the Lot-et-Garonne and Gers regions, namely the 1942 round-up and deportation of foreign Jews who had fled the occupied zone in the Lot-et-Garonne and had settled in the Free Zone.

Se centrará en los tristes acontecimientos que tuvieron lugar en Lot et Garonne y el Gers, a saber, la redada y deportación en 1942 de los judíos extranjeros que habían huido de la zona ocupada en Lot et Garonne y se habían instalado en la Zona Franca.

Sie wird sich auf traurige Ereignisse in Lot et Garonne und Gers beziehen, nämlich die Razzia und Deportation von ausländischen Juden im Jahr 1942, die sich bei uns in der freien Zone niedergelassen hatten, nachdem sie aus der besetzten Zone in Lot et Garonne geflohen waren.

