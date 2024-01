ETHER fête la Saint Patrick ! Salle des fêtes | Laronxe Laronxe, samedi 9 mars 2024.

ETHER fête la Saint Patrick ! Soirée Folk Concert Dansant Samedi 9 mars, 20h30 Salle des fêtes | Laronxe Participation libre et citoyenne (Chapeau)

Début : 2024-03-09T20:30:00+01:00 – 2024-03-09T23:59:00+01:00

Retrouver ETHER le Samedi 09 Mars 2024 à Laronxe (54) pour une Soirée Folk – Concert Dansant à l’occasion de la St Patrick !

ETHER vous propose une soirée mixte, avec une partie « atelier » (certaines danses seront expliquées par le groupe afin que tout le monde puisse s’amuser en musique) et une partie « Bal folk ».

Afin que tout le monde puisse découvrir « le Folk » sans contrainte, le groupe a décidé de ne pas demander de tarif d’entrée, l’entrée est donc libre et il sera proposé un chapeau pour les frais de déplacement et d’organsiation du groupe.

En plus, des boissons seront offertes à l’entracte !

Alors n’hésitez pas à venir partager un bon moment folk pour la St Patrick à Laronxe !

Salle des fêtes | Laronxe Rue de la République, 54950 Laronxe Laronxe 54950 Meurthe-et-Moselle Grand Est

folk ether