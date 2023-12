Soirée familiale de noël Salle des fêtes Lapeyrouse-Mornay, 15 décembre 2023 18:30, Lapeyrouse-Mornay.

Lapeyrouse-Mornay,Drôme

Venez vous initier seule ou en famille à plusieurs pratiques artistiques avec ses différents ateliers : déco, carterie, gourmandise et musical avec Anaïs Paris..

Salle des fêtes

Lapeyrouse-Mornay 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come alone or with your family and try your hand at a range of artistic practices in our different workshops: deco, cartery, gourmet and musical with Anaïs Paris.

Venga a probar diferentes actividades artísticas, solo o en familia, en los distintos talleres: decoración, tarjetería, delicias gastronómicas y música con Anaïs Paris.

Lernen Sie allein oder mit der Familie mehrere künstlerische Praktiken mit ihren verschiedenen Workshops kennen: Deko, Karterie, Gourmandise und Musik mit Anaïs Paris.

