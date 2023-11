Bourse aux jouets Salle des fêtes Lapeyrouse-Mornay, 26 novembre 2023, Lapeyrouse-Mornay.

Lapeyrouse-Mornay,Drôme

Le comité des fêtes organise une bourse aux jouets. Vente à emporter de croziflette et diots (8€ la part). Réservation obligatoire..

2023-11-26 08:00:00 fin : 2023-11-26 13:00:00.

Salle des fêtes

Lapeyrouse-Mornay 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Comité des fêtes organizes a toy fair. Takeaway croziflette and diots (8? a slice). Reservations essential.

El Comité des fêtes organiza una feria del juguete. Croziflette y diots para llevar (8? la porción). Imprescindible reservar.

Das Festkomitee organisiert eine Spielzeugbörse. Verkauf von Croziflette und Diots zum Mitnehmen (8? pro Stück). Reservierungen sind erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-06