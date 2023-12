Concert Notes en bulles -Téléthon 2023 Salle des fêtes Lapalun Buis-les-Baronnies, 4 décembre 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Grande soirée musicale avec l’école de musique Notes en Bulles.

Audition des élèves, ensemble baroque, atelier jazz, celtic band, improvisations, chansons, cumbia…

Buvette et petite restauration sur place.

2023-12-08 19:00:00 fin : 2023-12-08 22:00:00. .

Salle des fêtes Lapalun

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A great musical evening with the Notes en Bulles music school.

Student auditions, baroque ensemble, jazz workshop, Celtic band, improvisations, songs, cumbia…

Refreshments and snacks on site

Una gran velada musical con la escuela de música Notes en Bulles.

Audiciones de alumnos, conjunto barroco, taller de jazz, banda celta, improvisaciones, canciones, cumbia…

Refrescos y tentempiés in situ

Großer musikalischer Abend mit der Musikschule Notes en Bulles.

Schülervorspiele, Barockensemble, Jazz-Workshop, Celtic Band, Improvisationen, Chansons, Cumbia…

Getränke und kleine Snacks vor Ort

