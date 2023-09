Duo Métamorphoses – Piano 4 mains Salle des fêtes Lapalun Buis-les-Baronnies, 1 octobre 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Andrea Corazziari et Antoine Didry-Demarle, pianistes, proposent un concert didactique avec pour thème la transposition d’œuvres symphoniques pour piano à 4 mains, à partir de 2 poèmes symphoniques d’Ottorino Respighi (1879-1936)..

2023-10-01 17:00:00 fin : 2023-10-01 18:30:00. EUR.

Salle des fêtes Lapalun ZA Lapalun

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Pianists Andrea Corazziari and Antoine Didry-Demarle present a didactic concert on the theme of transposing symphonic works for 4-hand piano, based on 2 symphonic poems by Ottorino Respighi (1879-1936).

Los pianistas Andrea Corazziari y Antoine Didry-Demarle presentan un concierto didáctico sobre el tema de la transposición de obras sinfónicas para piano a 4 manos, basado en 2 poemas sinfónicos de Ottorino Respighi (1879-1936).

Die Pianisten Andrea Corazziari und Antoine Didry-Demarle bieten ein didaktisches Konzert mit dem Thema der Transposition von symphonischen Werken für Klavier zu vier Händen, ausgehend von zwei symphonischen Dichtungen von Ottorino Respighi (1879-1936).

