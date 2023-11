Super loto de Noël Salle des fêtes Lanquais, 17 décembre 2023, Lanquais.

Lanquais,Dordogne

Super loto de Noël.

Nombreux lots à gagner : fauteuil relax, téléviseur, corbeilles de Noël, poulets fermiers, filets garnis, …

Bourriche de 22 lots dont une carte cadeau de 100€.

Buvette, pâtisseries..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

Salle des fêtes

Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Super Christmas bingo.

Numerous prizes to be won: recliner, TV, Christmas baskets, free-range chickens, fillets garnis, etc.

22 prizes including a 100? gift card.

Refreshments and pastries.

Súper bingo de Navidad.

Muchos premios para ganar: sillón reclinable, televisor, cestas de Navidad, pollos de corral, filetes garnis, etc.

22 premios, incluida una tarjeta regalo de 100?

Refrescos y bollería.

Tolle Weihnachtslotterie.

Zahlreiche Preise zu gewinnen: Relaxsessel, Fernseher, Weihnachtskörbe, Freilandhühner, Filets garnis, …

22 Preise, darunter eine Geschenkkarte im Wert von 100 Euro.

Getränke und Gebäck.

Mise à jour le 2023-11-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides