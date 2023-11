Concert De Claude à Nougarou Salle des fêtes Lanouaille Catégories d’Évènement: Dordogne

Lanouaille Concert De Claude à Nougarou Salle des fêtes Lanouaille, 10 novembre 2023, Lanouaille. Lanouaille,Dordogne Par 1 Voix, 6 Cordes.

Chant, trompette : Yvan Cujious

Guitare, arrangements : Louis Winsberg.

2023-11-10

Salle des fêtes

Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Vocals, trumpet: Yvan Cujious

Guitar, arrangements : Louis Winsberg Por 1 Voz, 6 Cuerdas.

Voz, trompeta: Yvan Cujious

Guitarra, arreglos : Louis Winsberg Von 1 Stimme, 6 Streichern.

Gesang, Trompete: Yvan Cujious

