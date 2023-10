Théâtre à LANOUAILLE Salle des fêtes Lanouaille, 7 octobre 2023, Lanouaille.

Lanouaille,Dordogne

« Samedi 7 octobre, à 20 h 30 à la salle des fêtes, la compagnie Coup de Théâtre de Périgueux jouera la comédie « L’autre William » de Jame Salom. Entrée 10 €, gratuité enfant..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Salle des fêtes

Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Saturday October 7, at 8:30 pm at the Salle des Fêtes, the Coup de Théâtre company from Périgueux will perform the comedy « L’autre William » by Jame Salom. Admission 10?, children free.

» Sábado 7 de octubre a las 20.30 h en la Sala de Fiestas, la compañía Coup de Théâtre de Périgueux representará la comedia « L’autre William » de Jame Salom. Entrada: 10 euros, niños gratis.

« Am Samstag, den 7. Oktober, spielt die Theatergruppe Coup de Théâtre aus Périgueux um 20.30 Uhr im Festsaal die Komödie « L’autre William » von Jame Salom. Eintritt 10 ?, Kinder frei.

