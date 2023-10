Soirée Halloween Salle des fêtes Landes-Vieilles-et-Neuves, 4 novembre 2023, Landes-Vieilles-et-Neuves.

Landes-Vieilles-et-Neuves,Seine-Maritime

Rendez-vous à 19h30 à la salle des fêtes de la commune des Landes-Vieilles-et-Neuve. Venez déguisé pour apporter votre touche personnelle à l’ambiance de cette soirée.

Menu adulte : Apéritif – choucroute /ou/ Escalope normande et sa garniture – Fromage – Dessert – Café

Menu enfant : Caprisun – Panini – Frites – Dessert – Surprise

Les membres du comité des fêtes vous attendent nombreux !!

Réservation jusqu’au 23/10/2023 – Paiement à la réservation

Infos : 06 47 34 62 34 / 06 88 25 05 72.

Salle des fêtes

Landes-Vieilles-et-Neuves 76390 Seine-Maritime Normandie



Meet at 7.30pm at the village hall in Landes-Vieilles-et-Neuve. Come in costume to add your own personal touch to the evening’s atmosphere.

Adult menu: Aperitif ? sauerkraut /or/ Normandy schnitzel and side dish ? Cheese ? Dessert ? Coffee

Children’s menu : Caprisun ? Panini ? French fries – Dessert – Surprise

The members of the Comité des fêtes look forward to seeing you there!

Reservation until 23/10/2023 ? Payment on reservation

Information : 06 47 34 62 34 / 06 88 25 05 72

Cita a las 19.30 h en la sala de fiestas de Landes-Vieilles-et-Neuve. Venga disfrazado para dar su toque personal al ambiente de la velada.

Menú para adultos: Aperitivo ? chucrut /o/ schnitzel normando y guarnición ? Queso ? Postre ? Café

Menú infantil : Caprisun ? Panini ? Patatas fritas – Postre – Sorpresa

¡Los miembros de la Comisión de Fiestas te esperan!

Reserva hasta el 23/10/2023 ? Pago en el momento de la reserva

Información : 06 47 34 62 34 / 06 88 25 05 72

Wir treffen uns um 19:30 Uhr im Festsaal der Gemeinde Les Landes-Vieilles-et-Neuve. Kommen Sie verkleidet, um der Atmosphäre dieses Abends Ihre persönliche Note zu verleihen.

Menü für Erwachsene: Aperitif ? Sauerkraut /oder/ Normannisches Schnitzel mit Beilage ? Käse ? Dessert ? Kaffee

Kindermenü: Caprisun ? Panini ? Pommes frites – Dessert – Überraschung

Die Mitglieder des Festkomitees erwarten Sie zahlreich!!!

Reservierung bis zum 23/10/2023 ? Zahlung bei der Reservierung?

Infos: 06 47 34 62 34 / 06 88 25 05 72

