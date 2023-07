La ludothèque s’installe chez vous! Salle des fêtes Landerrouat, 5 juillet 2023, Landerrouat.

Landerrouat,Gironde

Mercredi 05 Juillet de 15h à 17h la ludothèque et une partie de l’équipe du Centre Socioculturel s’installent à la salle des fêtes de Landerrouat pour un après-midi de jeu à partager en famille ou entre amis .

Cette animation est ouverte à tous et gratuite, alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre pour un après-midi ludique et sympathique !!!.

2023-07-05 fin : 2023-07-05 17:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Landerrouat 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Wednesday 05 July from 3pm to 5pm, the toy library and part of the Centre Socioculturel team will be at the Landerrouat village hall for an afternoon of games to share with family and friends.

This activity is open to all and free of charge, so don’t hesitate to come and join us for a fun and friendly afternoon!

El miércoles 05 de julio de 15:00 a 17:00, la ludoteca y parte del equipo del Centro Sociocultural estarán en el salón del pueblo de Landerrouat para una tarde de juegos para compartir con la familia y los amigos.

Este evento está abierto a todos y es gratuito, así que no dude en venir a pasar una tarde de juegos

Am Mittwoch, den 05. Juli von 15 bis 17 Uhr veranstalten die Ludothek und ein Teil des Teams des Centre Socioculturel im Festsaal von Landerrouat einen Spielenachmittag für die ganze Familie oder mit Freunden.

Diese Veranstaltung ist für alle offen und kostenlos, also zögern Sie nicht länger und kommen Sie zu uns für einen spielerischen und sympathischen Nachmittag!

Mise à jour le 2023-06-29 par OT du Pays Foyen