Dans le cadre du festival Résurgence VII : les Pyramides, joyaux de l’architecture égyptienne antique… Salle des fêtes Lamothe-Fénelon, 3 novembre 2023, Lamothe-Fénelon.

Lamothe-Fénelon,Lot

Il y a 4 600 ans, des rois bâtisseurs ont fait édifier des structures monumentales afin de rejoindre les dieux et rester ainsi immortels dans le souvenir des Hommes ! Venez découvrir le savoir-faire et l’ingéniosité du peuple du Nil qui a accompli cet exploit et offert au Pharaon sa demeure d’éternité… Cette conférence sera menée par Stéphane Dubost, animateur culturel et féru d’égyptologie.

2023-11-03 18:30:00 fin : 2023-11-03 . EUR.

Salle des fêtes

Lamothe-Fénelon 46350 Lot Occitanie



4,600 years ago, kings built monumental structures to join the gods and remain immortal in the memory of mankind! Come and discover the know-how and ingenuity of the Nile people who accomplished this feat and gave the Pharaoh his eternal home… This lecture will be led by Stéphane Dubost, cultural animator and Egyptology enthusiast

Hace 4.600 años, los reyes construían estructuras monumentales para unirse a los dioses y permanecer inmortales en la memoria de la humanidad Venga a descubrir el saber hacer y el ingenio de los pueblos del Nilo que lograron esta hazaña y dieron al faraón su hogar eterno… Esta conferencia será impartida por Stéphane Dubost, presentador cultural y apasionado de egiptología

Vor 4600 Jahren ließen Könige monumentale Bauwerke errichten, um zu den Göttern zu gelangen und in der Erinnerung der Menschen unsterblich zu bleiben Entdecken Sie die Kunstfertigkeit und den Einfallsreichtum des Nilvolkes, das diese Leistung vollbracht und dem Pharao seine ewige Ruhestätte geschenkt hat… Die Konferenz wird von Stéphane Dubost, einem Kulturveranstalter und Ägyptologen, geleitet

Mise à jour le 2023-09-18 par OT Vallée de la Dordogne