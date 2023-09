Concert au bénéfice de la cause animale Salle des fêtes Lamontjoie, 7 octobre 2023, Lamontjoie.

Lamontjoie,Lot-et-Garonne

L’association Toutous et p’tits cailloux organise un concert de jazz avec Baron Trio au bénéfice de la cause animale..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Salle des fêtes

Lamontjoie 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Toutous et p’tits cailloux association is organizing a jazz concert with Baron Trio in aid of the animal cause.

La asociación Toutous et p’tits cailloux organiza un concierto de jazz con Baron Trio a beneficio de la causa animal.

Der Verein Toutous et p’tits cailloux organisiert ein Jazzkonzert mit Baron Trio zugunsten des Tierschutzes.

