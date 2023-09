Salon du bien-être de la spiritualité Salle des Fêtes Lamagdelaine, 15 octobre 2023, Lamagdelaine.

Lamagdelaine,Lot

Venez découvrir les différents stands dédiés au bien-être. Vous pourrez en profiter pour rencontrer des thérapeutes. Des animations sont prévues tout au long de la journée, ainsi que des ateliers.

Restauration et buvette sur place..

2023-10-15 09:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

Salle des Fêtes

Lamagdelaine 46090 Lot Occitanie



Come and discover the various stands dedicated to well-being. You’ll also be able to meet therapists. Entertainment and workshops are planned throughout the day.

Catering and refreshments on site.

Venga a descubrir los distintos stands dedicados al bienestar. También podrá conocer a terapeutas. Habrá animaciones y talleres durante todo el día.

Comida y refrescos in situ.

Besuchen Sie die verschiedenen Stände, die dem Thema Wellness gewidmet sind. Sie können die Gelegenheit nutzen, um Therapeuten zu treffen. Den ganzen Tag über sind Animationen und Workshops vorgesehen.

Essen und Trinken vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Cahors – Vallée du Lot