Lalongue en Fête salle des fêtes Lalongue, 4 novembre 2023, Lalongue.

Lalongue,Pyrénées-Atlantiques

Repas et bal animé par M Greg. Réservation repas jusqu’au 29 octobre.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

salle des fêtes

Lalongue 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Meal and dance hosted by M Greg. Meal reservations until October 29

Comida y baile a cargo de M Greg. Reserva para la comida hasta el 29 de octubre

Essen und Tanz unter der Leitung von M Greg. Essensreservierung bis zum 29. Oktober

Mise à jour le 2023-10-13 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN