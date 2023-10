Concours de Tarot Salle des fêtes Lalinde, 21 octobre 2023, Lalinde.

Lalinde,Dordogne

L’association Le Tarot Lindois vous propose un concours à la salle des fêtes de Sauveboeuf..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

Salle des fêtes Sauveboeuf

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Tarot Lindois association is holding a competition at the Salle des Fêtes in Sauveboeuf.

La asociación Tarot Lindois organiza un concurso en el ayuntamiento de Sauveboeuf.

Der Verein Le Tarot Lindois bietet Ihnen einen Wettbewerb im Festsaal von Sauveboeuf an.

Mise à jour le 2023-10-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides