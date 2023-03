Bal trad Cantem Sulpic Salle des fêtes, Lalbenque (46)

Bal trad Cantem Sulpic Salle des fêtes, Lalbenque (46), 25 mars 2023, . Bal trad Cantem Sulpic Samedi 25 mars, 17h30 Salle des fêtes, Lalbenque (46) 5€ Bal traditionnel de clôture de la journée CANTEM consacrée au chant occitan. Boeuf musical animé par Pascal CAUMONT, Xavier VIDAL, Guilhem BOUCHER, Isabelle BOURGUETOU, Mickaël COURDESSES, Nina JOUSSAIN, Christian SEPULCRE et Didier VERGNE. A partir de 17h30 à la salle des fêtes de Lalbenque (46230). Entrée 5€ pour ceux qui n’auront participé à la journée de chant. Contact : 06 12 44 22 12 ou cantem.sulpic@gmail.com source : événement Bal trad Cantem Sulpic publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Lalbenque (46) 5413F, Place de la Poste Salle des fêtes, 46230 Lalbenque, France [{« link »: « mailto:cantem.sulpic@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/41852 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

