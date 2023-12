théâtre talents cachés salle des fêtes Laignes Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

LAIGNES théâtre talents cachés salle des fêtes Laignes, 20 janvier 2024, Laignes. Laignes Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20 22:00:00 . Théâtre hôtes tensions, une pièce de Franck Didier par la troupe Talents cachés EUR.

salle des fêtes

Laignes 21330 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-11 par COORDINATION CÔTE-D’OR Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, LAIGNES Autres Code postal 21330 Lieu salle des fêtes Adresse salle des fêtes Ville Laignes Departement Côte-d'Or Lieu Ville salle des fêtes Laignes Latitude 47.84246 Longitude 4.36556 latitude longitude 47.84246;4.36556

salle des fêtes Laignes Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laignes/