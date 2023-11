Téléthon 2023 Salle des Fêtes Lagupie, 24 novembre 2023, Lagupie.

Lagupie,Lot-et-Garonne

Soirée musique et repas dansant – Tour de chant de la Chorale « L’Harmonie par le Chant » organisée par Lagupie Sport et Loisirs..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

Salle des Fêtes

Lagupie 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Evening music and dinner dance – Singing tour of the choir « L’Harmonie par le Chant » organized by Lagupie Sport et Loisirs.

Noche de música y cena-baile – Gira de canto del coro « L’Harmonie par le Chant » organizada por Lagupie Sport et Loisirs.

Musikabend und Tanzmahl – Gesangstour des Chors « L’Harmonie par le Chant », organisiert von Lagupie Sport et Loisirs.

