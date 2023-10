Fête de la Citrouille Salle des Fêtes Lagruère, 14 octobre 2023, Lagruère.

Lagruère,Lot-et-Garonne

18h : Concours de soupe de citrouille. Ouverte à tous. 19h30 : Repas (boissons non comprises). Soirée animée par le groupe « La belle et les bêtes »..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Salle des Fêtes

Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



6pm: Pumpkin soup contest. Open to all. 7:30 pm : Meal (drinks not included). Evening animated by the group « La belle et les bêtes ».

18.00 h: Concurso de sopa de calabaza. Abierto a todos. 19.30 h: Comida (bebidas no incluidas). Animación a cargo del grupo « La belle et les bêtes ».

18 Uhr: Kürbissuppenwettbewerb. Offen für alle. 19.30 Uhr: Mahlzeit (Getränke nicht inbegriffen). Abendveranstaltung mit der Gruppe « La belle et les bêtes » (Die Schöne und die Tiere).

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Val de Garonne