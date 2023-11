Téléthon – Repas animé Salle des fêtes Lagor, 2 décembre 2023, Lagor.

Lagor,Pyrénées-Atlantiques

Avec les Esbarits de Cardesse..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Salle des fêtes

Lagor 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With the Esbarits from Cardesse.

Con los Esbarits de Cardesse.

Mit den Esbarits de Cardesse.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Coeur de Béarn