Balade gourmande sur le sentier de l’imaginaire à Lacroix-Barrez Salle des fêtes, 29 avril 2023, Lacroix-Barrez.

Venez vous balader sur le Sentier de l’Imaginaire de Lacroix-Barrez « Du Magma à la Pierre ». Départ de la Coulée de Lave, route de Valon entre 11h30 et 13h30. Lacroix-Barrez..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . 18 EUR.

Salle des fêtes

Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie



Come to walk on the Path of the Imaginary of Lacroix-Barrez « From Magma to the Stone ». Departure from the Coulée de Lave, route de Valon between 11:30 and 13:30. Lacroix-Barrez.

Venga a recorrer el Sendero Imaginario de Lacroix-Barrez « Del Magma a la Piedra ». Salida de la Coulée de Lave, route de Valon entre las 11:30 y las 13:30. Lacroix-Barrez.

Machen Sie einen Spaziergang auf dem Sentier de l’Imaginaire von Lacroix-Barrez « Du Magma à la Pierre ». Start an der Coulée de Lave, Route de Valon zwischen 11:30 und 13:30 Uhr. Lacroix-Barrez.

Mise à jour le 2023-03-29 par OFFICE DE TOURISME DU CANTON DE MUR DE BARREZ