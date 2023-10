Halloween – récolte de bonbons et repas Salle des fêtes Lachapelle, 31 octobre 2023, Lachapelle.

Lachapelle,Lot-et-Garonne

À l’occasion d’Halloween, l’association du Comité des fêtes vous propose de commencer cet après-midi par une récolte de bonbons et de poursuivre sur un repas bien mérité. Réservation du repas jusqu’au 28/10. Déguisement autorisé. Apportez vos couverts complets..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Salle des fêtes

Lachapelle 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



To celebrate Halloween, the Comité des fêtes association invites you to start the afternoon by collecting candy, followed by a well-deserved meal. Reservations required by 28/10. Disguise permitted. Bring your own cutlery.

Para celebrar Halloween, la asociación Comité des fêtes le invita a empezar la tarde recogiendo caramelos, seguida de una merecida comida. Las reservas para la comida deben hacerse antes del 28/10. Se admiten disfraces. Traiga su juego completo de cubiertos.

Anlässlich von Halloween schlägt Ihnen der Verein des Festkomitees vor, den Nachmittag mit dem Sammeln von Süßigkeiten zu beginnen und dann mit einem wohlverdienten Essen fortzufahren. Reservierung des Essens bis zum 28.10. Verkleidung ist erlaubt. Bringen Sie Ihr vollständiges Besteck mit.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT du Pays de Lauzun