Marché de Noël à Lacapelle-Marival Salle des fêtes Lacapelle-Marival, 19 novembre 2023, Lacapelle-Marival.

Lacapelle-Marival,Lot

Venez à la rencontre des nombreux exposants de ce marché organisé par l’Union des commerçants !!.

2023-11-19 09:00:00 fin : 2023-11-19 17:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie



Come and meet the many exhibitors at this market organized by the Union des commerçants!

Venga a conocer a los numerosos expositores de este mercado organizado por la Unión de Comerciantes

Treffen Sie die zahlreichen Aussteller dieses Marktes, der von der Union des commerçants organisiert wird!!!

Mise à jour le 2023-11-04 par OT Lacapelle Marival