Festival Bal Folk à Lacapelle-Marival : « les petits pas de Marival » Salle des fêtes Lacapelle-Marival, 13 octobre 2023, Lacapelle-Marival.

Lacapelle-Marival,Lot

Festival de danse et musique neotrad, trois jours pour danser !

Bienvenue aux Petits Pas de Marival

Une programmation dingue pour un cocon Bal NéoTrad au cœur du village de Lacapelle-Marival..

2023-10-13 21:30:00 fin : 2023-10-13 . 10 EUR.

Salle des fêtes

Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie



Neotrad dance and music festival, three days of dancing!

Welcome to Les Petits Pas de Marival

A crazy program for a cocoon of NeoTrad dance in the heart of the village of Lacapelle-Marival.

Festival de danza y música neotrad, ¡tres días de baile!

Bienvenido a Les Petits Pas de Marival

Un programa loco para un capullo de danza NeoTrad en el corazón del pueblo de Lacapelle-Marival.

Tanz- und Musikfestival neotrad, drei Tage zum Tanzen!

Willkommen in Les Petits Pas de Marival!

Ein verrücktes Programm für einen Bal NeoTrad-Kokon im Herzen des Dorfes Lacapelle-Marival.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Lacapelle Marival