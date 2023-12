Bûche des ainés Salle des fêtes Lacanau, 14 décembre 2023 14:00, Lacanau.

Lacanau,Gironde

Bûche de Noël pour les seniors à la Salle des fêtes

Venez partager ce moment convivial en musique !

Réservez vite votre place….

Salle des fêtes

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Yule log for seniors at the Salle des fêtes

Come and share this convivial moment with music!

Reserve your place now…

Tronco de Navidad para mayores en la Sala de Fiestas

Venga a compartir este momento de convivencia con la música

Reserve ya su plaza…

Weihnachtsscheit für Senioren im Festsaal

Kommen Sie und teilen Sie diesen geselligen Moment mit Musik!

Reservieren Sie schnell Ihren Platz …

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Médoc Atlantique