Lot-et-Garonne Loto Salle des fêtes Labretonie, 4 novembre 2023, Labretonie. Labretonie,Lot-et-Garonne Loto organisé par la société de chasse de Labretonie !

Chevreuils, jambons, filets garnis, pièces montées, rôtis…

Restauration, buvette..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Salle des fêtes

Labretonie 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Loto organized by the Labretonie hunting club!

Venison, hams, filets garnis, roasts…

Catering, refreshments. Lotería organizada por el club de caza de Labretonie

Venado, jamones, filetes, carne asada…

Catering y refrescos. Lotto, organisiert von der Jagdgesellschaft von Labretonie!

Rehe, Schinken, Filets garnis, Stücke, Braten…

