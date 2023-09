Octobre rose : randonnées de 6 et 11km Salle des fêtes Labretonie, 8 octobre 2023, Labretonie.

Le comité des fêtes de Labretonie organise 2 randonnées pédestres pour Octobre rose : 6km et 11km avec ravitaillement.

Rendez-vous à 9h à la salle des fêtes, départs 9h30 et 10h.

Boite à dons..

Salle des fêtes

Labretonie 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes de Labretonie is organizing 2 hikes for Pink October: 6km and 11km with refreshments.

Meeting point 9am at the salle des fêtes, departures 9.30am and 10am.

Donation box.

El comité de fiestas de Labretonie organiza 2 marchas para octubre rosa: 6 km y 11 km con avituallamiento.

Punto de encuentro a las 9h en el ayuntamiento, salidas a las 9h30 y a las 10h.

Caja de donativos.

Das Festkomitee von Labretonie organisiert 2 Wanderungen zum Rosa Oktober: 6km und 11km mit Verpflegung.

Treffpunkt um 9 Uhr am Festsaal, Abfahrt 9:30 und 10 Uhr.

Spendenbox.

