Fêtes locales Salle des fêtes Labeyrie, 2 septembre 2023, Labeyrie.

Labeyrie,Pyrénées-Atlantiques

Viennoiseries par le Comité.

9h : randonnée pédestre autour du village.

14h : concours de pétanque et jeux divers.

20h30 : repas communal

Soirée sera animée par le Podium Jean-Mi..

Salle des fêtes

Labeyrie 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Viennoiseries by the Committee.

9am: walking tour of the village.

2pm: pétanque competition and various games.

8:30pm: communal meal

Evening entertainment by Podium Jean-Mi.

Viennoiseries por el Comité.

9h: paseo por el pueblo.

14.00 h: competición de petanca y juegos diversos.

20.30 h: comida comunitaria

La velada estará amenizada por Podium Jean-Mi.

Viennoiseries durch das Komitee.

9 Uhr: Wanderung um das Dorf.

14 Uhr: Petanque-Wettbewerb und verschiedene Spiele.

20.30 Uhr: Essen der Gemeinde

Der Abend wird von Podium Jean-Mi begleitet.

