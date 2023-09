Les Automnales #9 / Eclose Salle des Fêtes Labenne, 16 mars 2024, Labenne.

Labenne,Landes

Deux musiciens, le guitariste Pierre Librini et le chanteur Cédric Oléon se retrouvent en puisant dans un des groupes qui les inspire : jouer l’intégralité de l’album Pink Floyd The Wall..

2024-03-16 fin : 2024-03-16 . EUR.

Salle des Fêtes

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Two musicians, guitarist Pierre Librini and singer Cédric Oléon, get together by drawing on one of the bands that inspires them: playing the entire Pink Floyd album The Wall.

Dos músicos, el guitarrista Pierre Librini y el cantante Cédric Oléon, se reúnen recurriendo a uno de los grupos que les inspira: tocar íntegramente el álbum The Wall de Pink Floyd.

Zwei Musiker, der Gitarrist Pierre Librini und der Sänger Cédric Oléon, finden zueinander, indem sie aus einer der Bands schöpfen, die sie inspirieren: Sie spielen das gesamte Album Pink Floyd The Wall.

