Les Automnales #9 / Solycate Salle des Fêtes Labenne, 10 février 2024, Labenne.

Labenne,Landes

Deux équipes d’improvisation s’affrontent dans un match où l’histoire s’écrit au fur et à mesure du match et vous êtes amenés à les départager !.

2024-02-10 fin : 2024-02-10 . EUR.

Salle des Fêtes

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Two improv teams face off in a match in which the story is written as the match progresses, and you have to decide between them!

Dos equipos de improvisación se enfrentan en un partido en el que la historia se va escribiendo a medida que avanza el partido, ¡y tú tienes que decidir entre ellos!

Zwei Improvisationsteams treten in einem Match gegeneinander an, in dem die Geschichte im Laufe des Spiels geschrieben wird, und Sie werden dazu angehalten, sie zu entscheiden!

Mise à jour le 2023-09-22 par OTI LAS