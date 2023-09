Les Automnales #9 / PALM Pêche à la mouche Salle des Fêtes Labenne, 13 janvier 2024, Labenne.

Labenne,Landes

Laissez-vous emporter par l’âme dansante du jazz manouche entre thèmes frénétiques et ballades plus lentes avec deux guitares, une contrebasse et un violon..

2024-01-13 fin : 2024-01-13 . EUR.

Salle des Fêtes

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Let yourself be carried away by the dancing soul of gypsy jazz, with its frenetic themes and slower ballads, performed by two guitars, double bass and violin.

Déjese llevar por el alma danzante del jazz gitano, con sus temas frenéticos y sus baladas más lentas interpretadas por dos guitarras, un contrabajo y un violín.

Lassen Sie sich von der tanzenden Seele des Gypsy-Jazz zwischen frenetischen Themen und langsameren Balladen mit zwei Gitarren, einem Kontrabass und einer Violine mitreißen.

