Les Automnales #9 / Polylogue from Sila Salle des Fêtes Labenne, 25 novembre 2023, Labenne.

Labenne,Landes

Sila c’est la symbiose musicale par de multiples genres, déclinant toutes les meilleures influences afro américaines : néo-soul, jazz, RnB, hip hop et électro. Les inspirations se situent entre d’Angelo et Robert Glasper..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Salle des Fêtes

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Sila is a musical symbiosis of multiple genres, featuring all the best Afro-American influences: neo-soul, jazz, RnB, hip hop and electro. Inspiration lies somewhere between D’Angelo and Robert Glasper.

Sila es una simbiosis musical de múltiples géneros que bebe de las mejores influencias afroamericanas: neo-soul, jazz, RnB, hip hop y electro. Sus inspiraciones se sitúan entre D’Angelo y Robert Glasper.

Sila ist eine musikalische Symbiose aus verschiedenen Genres, die die besten afroamerikanischen Einflüsse vereint: Neo-Soul, Jazz, RnB, Hip Hop und Elektro. Die Inspirationen liegen zwischen d’Angelo und Robert Glasper.

