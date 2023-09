Les Automnales #9 / Jean-François Balerdi Salle des Fêtes Labenne, 22 octobre 2023, Labenne.

Labenne,Landes

Ce comédien vous emmène en balade sur ses alexandrins où les jeux de mots s’enchaînent et virevoltent avec fantaisie, finesse et pertinence. Clown et poète, il pose son drôle de regard sur le monde qui nous entoure et nous entraîne avec simplicité dans ses histoires les plus folles..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . EUR.

Salle des Fêtes

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



This comedian takes you for a ride on his alexandrines, where puns flow and twirl with fantasy, finesse and relevance. A clown and a poet, he takes a funny look at the world around us, and draws us into his wildest stories.

Este cómico le llevará de paseo en sus alejandrinos, donde los juegos de palabras fluyen y giran con fantasía, delicadeza y pertinencia. Payaso y poeta, echa una mirada divertida al mundo que nos rodea y nos arrastra con sencillez a sus historias más disparatadas.

Dieser Komiker nimmt Sie mit auf einen Spaziergang durch seine Alexandriner, in denen sich die Wortspiele aneinanderreihen und mit Fantasie, Finesse und Relevanz durcheinanderwirbeln. Als Clown und Poet wirft er seinen komischen Blick auf die Welt um uns herum und zieht uns mit Einfachheit in seine verrücktesten Geschichten.

Mise à jour le 2023-09-22 par OTI LAS