Bal à papa Salle des fêtes Labatut, 26 novembre 2023, Labatut.

Labatut,Landes

L’association des Sans Souci organise un bal à papa dimanche 26 novembre 2023 à 15h, animé par l’orchestre Super Musett..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 19:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Sans Souci association is organizing a Daddy’s Ball on Sunday, November 26, 2023 at 3pm, featuring the Super Musett band.

La asociación Sans Souci organiza un baile de papás el domingo 26 de noviembre de 2023 a las 15.00 horas, animado por el grupo Super Musett.

Der Verein Sans Souci organisiert am Sonntag, dem 26. November 2023, um 15 Uhr einen Papaball, der von der Band Super Musett musikalisch umrahmt wird.

