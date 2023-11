Concours de belote Salle des fêtes Labatut, 25 novembre 2023, Labatut.

Labatut,Landes

Concours de belote organisé par l’association des Sans Souci de Labatut

Inscription à partir de 13h30 sur place..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Belote competition organized by the Sans Souci de Labatut association

Registration from 1:30 pm on site.

Concurso de belote organizado por la Association des Sans Souci de Labatut

Inscripción a partir de las 13.30 h in situ.

Belote-Wettbewerb, organisiert von der Vereinigung Sans Souci de Labatut

Anmeldung ab 13:30 Uhr vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans