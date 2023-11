Fêtes d’hiver de Labatut Salle des fêtes Labatut, 17 novembre 2023, Labatut.

Labatut,Landes

On vous attend nombreux pour venir partager, avec vos amis et familles, 3 jours de folies !!!

Vendredi 17 Novembre : Jems et Lolo, célèbre duo du Béarn, vont ambiancer votre soirée « vin bière et tapas ».

Samedi 18 Novembre : 10h30 conte pour les tout petits à la médiathèque, dès 15h00 Zambet le clown vient égayer votre journée et vos enfants vont s’éclater avec benoît autour d’un karaoké, juste dance, mime après un bon goûter offert par le comité.

19h30 : Une nuit de folie vous attend avec les « Watts up » et la « Banda les Dalton’s » qui vont animer votre soirée autour d’un succulent repas. Uniquement sur réservation au 0673173330 (saumon, entrecôte frites et verrine).

Dimanche 19 Novembre : Rugby (RCPL / ES LEMBEYE).

2023-11-17 fin : 2023-11-19 02:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



We look forward to seeing you and your friends and family for 3 days of fun!

Friday November 17: Jems et Lolo, the famous duo from Béarn, will liven up your « wine, beer and tapas » evening.

Saturday, November 18: 10:30 a.m.: storytelling for toddlers at the media library, 3:00 p.m.: Zambet the clown will brighten up your day, and your kids will have a blast with benoît at karaoke, just dance and mime, after a tasty snack provided by the committee.

7:30 pm: A crazy night awaits you with the « Watts up » and the « Banda les Dalton’s » who will liven up your evening with a succulent meal. Reservations required at 0673173330 (salmon, entrecôte frites and verrine).

Sunday November 19: Rugby (RCPL / ES LEMBEYE)

Esperamos verte a ti, a tus amigos y a tu familia durante 3 días de diversión

Viernes 17 de noviembre: Jems et Lolo, el famoso dúo de la región de Béarn, amenizará su velada de « vino, cerveza y tapas ».

Sábado 18 de noviembre: a las 10:30 h, cuentacuentos para los más pequeños en la biblioteca multimedia; a partir de las 15:00 h, el payaso Zambet le alegrará el día y sus hijos se divertirán con benoît en torno a un karaoke, bailarán, harán mímica después de una buena merienda ofrecida por el comité.

19.30 h: Le espera una noche loca con los « Watts up » y la « Banda les Dalton’s » que le amenizarán la velada con una deliciosa cena. Reserva obligatoria en 0673173330 (salmón, entrecot frites y verrine).

Domingo 19 de noviembre: Rugby (RCPL / ES LEMBEYE)

Wir erwarten Sie zahlreich, um mit Ihren Freunden und Familien drei Tage lang den Wahnsinn zu erleben!

Freitag, 17. November: Jems und Lolo, das berühmte Duo aus dem Béarn, werden Ihren Abend mit « Wein, Bier und Tapas » umrahmen.

Samstag, 18. November: 10:30 Uhr Märchen für die Kleinsten in der Mediathek, ab 15:00 Uhr erheitert Zambet der Clown Ihren Tag und Ihre Kinder werden sich mit Benoît bei Karaoke, Just Dance und Pantomime nach einem guten, vom Komitee angebotenen Snack amüsieren.

19.30 Uhr: Eine verrückte Nacht erwartet Sie mit den « Watts up » und der « Banda les Dalton’s », die Ihren Abend bei einem leckeren Essen beleben werden. Nur mit Reservierung unter 0673173330 (Lachs, Entrecôte mit Pommes frites und Verrine).

Sonntag, 19. November: Rugby (RCPL / ES LEMBEYE)

