Séverine GUILLO Salle des fêtes, 10 juin 2023, Labatut.

Labatut,Landes

Représentation théâtrale des ateliers enfants et adultes : présentation de trois saynètes par les enfants, suivi par une présentation de travaux de Macbeth réalisée par les adultes..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 22:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Theatrical performance of the children’s and adults’ workshops: presentation of three sketches by the children, followed by a presentation of Macbeth’s work by the adults.

Representación teatral de los talleres de niños y adultos: presentación de tres sketches por parte de los niños, seguida de una presentación de la obra de Macbeth por parte de los adultos.

Theateraufführung der Workshops für Kinder und Erwachsene: Präsentation von drei Sketchen durch die Kinder, gefolgt von einer Präsentation der Macbeth-Arbeiten, die von den Erwachsenen durchgeführt wurde.

Mise à jour le 2023-05-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans