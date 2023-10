Spectacle : Casting Sportif Salle des fêtes Labastide-Monréjeau, 4 novembre 2023, Labastide-Monréjeau.

Labastide-Monréjeau,Pyrénées-Atlantiques

Mme Triplaxel est dépêchée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports pour dénicher les champions de demain. Très investie dans sa mission, elle passe en revue différentes disciplines pour débusquer les sportifs dans le public. Un spectacle dynamique, musclé et plein d’humour qui aidera chacun à trouver le champion qui sommeille en lui… ou pas !

Par la Marge rousse..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Salle des fêtes

Labastide-Monréjeau 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mrs. Triplaxel is dispatched by the Ministry of Youth and Sports to unearth the champions of tomorrow. Highly committed to her mission, she goes through different disciplines to flush out the athletes in the audience. A dynamic, muscular and humorous show that will help everyone find their inner champion… or not!

By la Marge rousse.

La Sra. Triplaxel ha sido enviada por el Ministerio de Juventud y Deporte para encontrar a los campeones del mañana. Muy comprometida con su misión, recorre diferentes disciplinas para descubrir a los deportistas del público. Un espectáculo dinámico, musculoso y lleno de humor que ayudará a todos a encontrar a su campeón interior… ¡o no!

Por la Marge rousse.

Frau Triplaxel wird vom Ministerium für Jugend und Sport entsandt, um die Champions von morgen aufzuspüren. Sie ist sehr engagiert in ihrer Mission und nimmt verschiedene Disziplinen unter die Lupe, um die Sportler im Publikum aufzuspüren. Eine dynamische, muskulöse und humorvolle Show, die jedem helfen wird, den Champion zu finden, der in ihm schlummert… oder auch nicht!

Von La Marge rousse.

