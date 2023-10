Vide ta chambre/ maison à Labastide-Marnhac Salle des fêtes Labastide-Marnhac, 12 novembre 2023, Labastide-Marnhac.

Labastide-Marnhac,Lot

Ce dimanche 12 Novembre vide ta chambre/ maison à la salle des fêtes de Labastide-Marnhac.

Snack et buvette sur place..

2023-11-12 08:00:00 fin : 2023-11-12 . .

Salle des fêtes

Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie



This Sunday, November 12, empty your room/home at the Labastide-Marnhac village hall.

Snacks and refreshments on site.

Este domingo 12 de noviembre, vacíe su habitación/casa en el salón del pueblo de Labastide-Marnhac.

Cafetería y refrescos in situ.

Diesen Sonntag, den 12. November, leerst du dein Zimmer/dein Haus im Festsaal von Labastide-Marnhac.

Snacks und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie