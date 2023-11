Vide Grenier Salle des fêtes Labastide-Castel-Amouroux, 19 novembre 2023, Labastide-Castel-Amouroux.

Labastide-Castel-Amouroux,Lot-et-Garonne

Vide-Greniers

Meubles, décorations, vêtements…

2€ le mètre et 1€ la table

Restauration sur place possible.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

Salle des fêtes

Labastide-Castel-Amouroux 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Garage Sale

Furniture, decorations, clothes…

2? per metre and 1? per table

Catering available on site

Venta de garaje

Muebles, adornos, ropa…

2? por metro y 1? por mesa

Catering disponible in situ

Möbel, Dekorationen, Kleidung…

2? pro Meter und 1? pro Tisch

Verpflegung vor Ort möglich

