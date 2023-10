Bal d’Halloween à La Vespière-Friardel salle des fêtes La Vespière-Friardel, 31 octobre 2023, La Vespière-Friardel.

La Vespière-Friardel,Calvados

Un bal d’Halloween est proposé pour les enfants, le mardi 31 octobre, à la salle des fêtes de La Vespière-Friardel. Buvette et petite restauration sur place, au profit de l’APE..

2023-10-31 17:00:00 fin : 2023-10-31 20:00:00. .

salle des fêtes

La Vespière-Friardel 14290 Calvados Normandie



A Halloween ball for children will be held on Tuesday, October 31, at the Salle des Fêtes in La Vespière-Friardel. Refreshments and snacks on site, with proceeds going to the APE.

El martes 31 de octubre se celebrará un baile de Halloween para niños en la Sala de Fiestas de La Vespière-Friardel. La recaudación se destinará a la APE.

Am Dienstag, den 31. Oktober, findet in der Festhalle von La Vespière-Friardel ein Halloween-Ball für Kinder statt. Getränke und kleine Snacks werden vor Ort zugunsten der EV angeboten.

